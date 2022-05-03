Бан Росії та Ліверпуль можуть вивести Шахтар до групи Ліги чемпіонів

Шахтар Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вчора УЄФА вирішив дискваліфікувати клуби з Росії на наступний єврокубковий сезон. Причиною є війна, яку місцеве керівництво розв'язало на території України.

Таким чином, звільнилося одне вакантне місце у групі Ліги чемпіонів. УЄФА розповів, як зміниться розподіл місць через "спецоперацію зі звільнення футболу від Росії".

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Пряму путівку в основний раунд ЛЧ отримає чемпіон Шотландії (за три тури до фінішу Селтік випереджає Рейнджерс на 6 очок). Також віце-чемпіони Австрії (Штурм) та Шотландії (швидше за все, Рейнджерс) почнуть шлях з третього раунду кваліфікації, а не другого.

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Поки що бан Росії ніяк не вплинув на стартові позиції Шахтаря та Динамо. Донеччани мають розпочати шлях у ЛЧ зі стадії плей-оф кваліфікації, а кияни – з 2-го раунду. Проте ймовірно, що все ж таки "гірники" опиняться в групі безпосередньо.

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Річ у тім, що одне з місць у ЛЧ зарезервовано під переможця цьогорічного турніру, де залишилися Ліверпуль, Манчестер Сіті, Реал та Вільярреал. Перші три команди вже гарантували собі путівку до ЛЧ.

Тому якщо Вільярреал не виграє "вухатого", то прямий квиток у групу отримає саме Шахтар. Це може стати відомим вже сьогодні, якщо Ліверпуль таки виб'є "жовту субмарину" у півфіналі після домашніх 2:0.

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Динамо ж має шанс розпочати кваліфікацію до ЛЧ на раунд пізніше, але це залежить від підсумків Ліги Європи. Кияни стартуватимуть з третього раунду, якщо ЛЕ виграє команда, яка гарантувала собі путівку до ЛЧ через чемпіонат.

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З чотирьох команд (Лейпциг, Вест Гем, Айнтрахт і Рейнджерс), що залишилися, реальні шанси на це лише у "биків". Потрапляння Лейпцига до ТОП-4 та його перемога у Лізі Європи дозволять бронзовому призеру французької Ліги 1 безпосередньо пройти до групи ЛЧ, а Динамо – автоматично пройти другий раунд кваліфікації.