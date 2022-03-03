Аж сльози навертаються: українські спортсменки записали душевне відео для ЗСУ

ЗСУ захищає Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні сьомий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Армія сусідньої держави під виглядом "спецоперації" бомбардує українські міста і не шкодує навіть мирних жителів.

Багато українських представників спорту різко висловилися проти агресії РФ. А одні з найвідоміших спортсменок навіть написали спільне звернення до Збройних Сил України.

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"Українці, Співвітчизники! Друзі! На нашу Батьківщину прийшов ворог... Збройні сили України, Національна гвардія, територіальна оборона, національна поліція, волонтери і тисячі простих людей – ВИ ГЕРОЇ!

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Вже яку добу йдуть запеклі бої в містах, селах та на кордонах України! За кожний метр нашої землі пліч-о-пліч стоїть армія та народ України, сила духу яких є непереборною! Ви вражаєте своєю мужністю, відданістю та звитягою весь світ! Ми всі й наші діти з гордістю несемо світові, що ми – УКРАЇНЦІ! ГІДНІ НАЩАДКИ СВОЇХ БАТЬКІВ! Ми – спортсмени України – уклінно дякуємо ВАМ, нашим захисникам! Свої спортивні перемоги ми присвячуємо ВАМ! ДНК СВОБОДИ, ЗАКАРБОВАНИЙ У ГЕРБІ УКРАЇНИ, МИ НОСИМО В НАШОМУ СЕРЦІ!

Ви – сила, честь і надія нашої держави! Ваша неймовірна воля і перемоги згуртовують та роблять нас всіх сильнішими! Разом всі українці – з заходу на схід та з півночі на південь – це сила, яка творить нову історію Європи та світу! Перемога за нами!

Слава Україні! Героям слава!"

У створенні відеозвернення взяли участь:

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