28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Айнтрахт – Рейнджерс: о котрій і де дивитись фінал Ліги Європи

Сергій Шаховець
18 травня, 10:08
У головному матчі турніру Айнтрахт зіграє з Рейнджерс на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в Іспанії

Фінал ЛЄ Айнтрахт-Рейнджерс / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У середу, 18 травня, у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" Айнтрахт та Рейнджерс розіграють між собою трофей Ліги Європи. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись фінал Ліги Європи Айнтрахт – Рейнджерс.

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Побачити фінал Ліги Європи можна у прямому ефірі за допомогою відеосервісу MEGOGO.

На шляху до фіналу Айнтрахт не програв жодного матчу з 12. "Орли" вибили з розіграшу ЛЕ Бетіс, Барселону та команду Андрія Ярмоленка Вест Гем.

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Рейнджерс у нинішньому розіграші спеціалізувався на вибиванні німців. Дорогою у фінал "світло-сині" пройшли грізну дортмундську Боруссію та Лейпциг.

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Хто переможець. Аналітики букмекерських контор віддають належне обом суперникам. Більше шансів здобути престижний трофей у німецького клубу. Ось які котирування на майбутній матч: перемога Айнтрахта – 2:35, нічия – 3:35, перемога Рейнджерса – 3:25.

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Перемога Айнтрахта – 1.71
  • Перемога Рейнджерс – 2.21