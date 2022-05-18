28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Айнтрахт – Рейнджерс: во сколько и где смотреть финал Лиги Европы

Сергей Шаховец
18 мая, 10:08
В главном матче турнира Айнтрахт сыграет с Рейнджерсом на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Испании

Финал ЛЕ Айнтрахт - Рейнджерс / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В среду, 18 мая, в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" Айнтрахт и Рейнджерс разыграют между собой трофей Лиги Европы. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть финал Лиги Европы Айнтрахт – Рейнджерс.

Реклама

Увидеть финал Лиги Европы можно в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

По пути в финал Айнтрахт не проиграл ни одного матча из 12. "Орлы" выбили с розыгрыша ЛЕ Бетис, Барселону и команду Андрея Ярмоленко Вест Хэм.

Реклама

Рейнджерс в нынешнем розыгрыше специализировался на выбивании немцев. По пути в финал "светло-синие" прошли грозную дортмундскую Боруссию и Лейпциг.

Реклама

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор отдают должное обеим соперникам. Больше шансов завоевать престижный трофей у немецкого клуба. Вот какие котировки на предстоящий матч: победа Айнтрахта – 2.35, ничья – 3.35, победа Рейнджерс – 3.25.

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Айнтрахта – 1.71
  • Победа Рейнджерс – 2.21