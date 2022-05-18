Айнтрахт – Рейнджерс: во сколько и где смотреть финал Лиги Европы

Финал ЛЕ Айнтрахт - Рейнджерс / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В среду, 18 мая, в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" Айнтрахт и Рейнджерс разыграют между собой трофей Лиги Европы. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть финал Лиги Европы Айнтрахт – Рейнджерс.

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По пути в финал Айнтрахт не проиграл ни одного матча из 12. "Орлы" выбили с розыгрыша ЛЕ Бетис, Барселону и команду Андрея Ярмоленко Вест Хэм.

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Рейнджерс в нынешнем розыгрыше специализировался на выбивании немцев. По пути в финал "светло-синие" прошли грозную дортмундскую Боруссию и Лейпциг.

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Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор отдают должное обеим соперникам. Больше шансов завоевать престижный трофей у немецкого клуба. Вот какие котировки на предстоящий матч: победа Айнтрахта – 2.35, ничья – 3.35, победа Рейнджерс – 3.25.

Коэффициент на исход матча: