Аукціон допомоги. Тренер УПЛ продає медаль за перемогу в Кубку УЄФА

Юрій Вірт виставив на аукціон для допомоги ЗСУ головну нагороду кар'єри / Фото: Колаж: Сьогодні

Вторгнення російських окупантів, які продовжують бомбардувати вільні міста, об'єднало футбольну спільноту України для протистояння оркам. Гравці, тренери, керівництво клубів та функціонери організовано допомагають біженцям, армії та теробороні.

Віддати найціннішу нагороду футбольної кар'єри для допомоги Збройним силам України готовий головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт.

Ексголкіпер донецького Шахтаря організував на своїй сторінці у Instagram благодійний аукціон. Мета – зібрати максимально можливу грошову суму для української армії.

" Виставляю на аукціон свою лімітовану медаль за перемогу Шахтаря у Кубку УЄФА 2009 року. Ця перемога – найбільша в українському клубному футболі. Таких медалей обмежена кількість. Кінець торгів – у четвер (24.03) о 20.00 год. Усі кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Стартова ціна – 2000 грн. Мінімальний крок – 1000 грн

ВАЖЛИВО! Торги пройдуть у коментарях під цим постом! Ставки приймаються лише від живих та відкритих облікових записів"