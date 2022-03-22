Аукцион помощи. Тренер УПЛ торгует победную медаль Кубка УЕФА

Юрий Вирт выставил на аукцион для помощи ВСУ главную награду карьеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторжение российских оккупантов, которые продолжают бомбить свободные города, объединило футбольную общественность Украины для противостояния орком. Игроки, тренеры, руководство клубов и функционеры организованно помогают беженцам, армии и теробороне.

Отдать самую ценную награду футбольной карьеры для помощи Вооруженным силам Украины готов главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт.

Экс-голкипер донецкого Шахтера организовал на своей странице в Instagram благотворительный аукцион. Цель – собрать максимально возможную денежную сумму для украинской армии.

"Выставляю на аукцион свою лимитированную медаль за победу Шахтера в Кубке УЕФА 2009 года. Эта победа – самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограничено количество. Конец торгов – в четверг (24.03) в 20.00. Все средства будут направлены на поддержку ВСУ.

Стартовая цена – 2000 грн. Минимальный шаг – 1000 грн

ВАЖНО! Торги пройдут в комментариях под этим постом! Ставки принимаются только от живых и открытых аккаунтов"