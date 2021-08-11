Аристократи потоплять Субмарину. Букмекери вже віддають Суперкубок УЄФА в руки Челсі

Томас Тухель або Унаї Емері вперше виграють Суперкубок УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Челсі", Twitter Вільярреалу

Сьогодні Челсі та Вільярреал розіграють Суперкубок УЄФА. Поєдинок пройде в Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк". Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Челсі – Вільярреал пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є Челсі. Коефіцієнт на тріумф команди Тухеля становить 1.36, на перемогу Вільярреала – 3.35. Що ж стосується основного часу, то коефіцієнт на перемогу Челсі становить 1.74. На нічию в основний час виставлений коефіцієнт 3.65, на перемогу іспанців – 5.40.

Можна сказати, що в столиці Північної Ірландії буде зіграний останній єврокубковий поєдинок сезону 2020/2021. У битві за Суперкубок УЄФА битимуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Головний турнір Європи у травні виграв лондонський Челсі, який якоюсь мірою несподівано здолав у фіналі Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Все вирішив гол Кая Гаверца наприкінці першого тайму, після чого "аристократи" вміло вибудували оборонні редути.

У Суперкубку УЄФА могла вийти англійська дуель, проте не менш несподівано Манчестер Юнайтед поступився у фіналі Ліги Європи Вільярреалу. Підопічні Унаї Емері не програли "червоним дияволам" в основний час, після чого взяли верх в затяжній серії пенальті.

Обидві команди ще не встигли стартувати в національних чемпіонатах, але зроблять це вже найближчими вихідними. Влітку Челсі та Вільярреал обійшлися без серйозних втрат і новачків. Варто хіба що зазначити, що команда Тухеля продала Олів'є Жиру, на чиє місце незабаром має прибути Ромелу Лукаку.

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Тренери обіцяють виставити свої найсильніші на цей момент склади, хоча, найімовірніше, Томас Тухель надасть відпочинок новоспеченим чемпіонам Європи Жоржиньо і Емерсону. В основі ж варто очікувати Ріса Джеймса, Хакіма Зієша, Тімо Вернера і героя фіналу Ліги чемпіонів Кая Гаверца.

У Вільярреала під питанням участь Чуквезе, однак нігерійцю є заміна в особі Педраси. Інші зірки команди повинні бути в строю. Йдеться про Рауля Альбіоля, Жерара Морено, Пау Торреса, Пако Алькасера і Дані Парехо.

Для іспанців ця буде перша гра за Суперкубок УЄФА, тоді як Челсі вже чотири рази бився за трофей. Виграти вийшло лише в 1998-го. А ось всі спроби в XXI столітті виявилися невдалими, лондонці поступалися Атлетіко (2012), Баварії (2013) і Ліверпулю (2019).