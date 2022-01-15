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Андрій Шевченко звільнений з посади головного тренера Дженоа

Любомир Луканюк
15 січня, 13:58
Український фахівець навіть півроку не протримався в італійському клубі та не зміг витягнути команду з дна турнірної таблиці

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Сьогодні футбольний клуб Дженоа повідомив про звільнення головного тренера команди Андрія Шевченка.

"Клуб дякує тренеру та його співробітникам за напружену роботу, яку вони проробили останніми місяцями", – йдеться у заяві Дженоа.

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Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. За українського наставника команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одну перемогу. Зберегти прописку в Серії А допоможе лише диво.

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Хоча в останньому матчі під керівництвом Шевченка Дженоа виглядала непогано. Команда дала бій Мілану у 1/8 фіналу Кубка Італії, програвши лише у додатковий час.

Дженоа Андрія Шевченка програла Мілану у Кубку Італії / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що Шеві вже знайшли заміну у Дженоа. У змінники Андрію пророкують Давиде Баллардіні, якого сам українець змінив на цій посаді у листопаді.