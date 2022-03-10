Анатолія Тимощука завербувала ФСБ? Випливли важливі документи

Документи датуються 2012 роком / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній прессекретар Анатолія Тимощука пояснив, чому футболіст не підтримав Україну у війні з Росією. Рекордсмен за кількістю матчів за збірну України вперто мовчить після нападу Росії на його Батьківщину.

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Віталій Юрченко підозрює, що Тимощука завербовано ФСБ Росії. Він запевняє, що отримав на пошту з невідомої адреси документи, що це підтверджують.

Юрченко виклав у соцмережі нібито згоду Тимощука працювати на спецслужби Росії. А також присягу футболіста.

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Анатолій Тимощук у 2007 році перейшов із Шахтаря до Зеніту. Потім був трансфер до Баварії та знову повернення до Санкт-Петербурга. Колишній капітан збірної України й досі працює тренером у пітерському клубі. Хоча УАФ хоче позбавити його ліцензії.