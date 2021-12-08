8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00 Трансляція
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Американський футболіст помер після затримання. Мати у всьому звинувачує поліцію

Любомир Луканюк
8 грудня, 14:31
Гленн Фостер, який раніше виступав за Нью-Орлеан Сейнтс, чинив опір під час затримання. Його звинувачували в нападі та пограбуванні

Гленн Фостер рано завершив кар'єру

Колишній гравець у американський футбол Гленн Фостер помер після затримання поліцією. Йому було 31 рік.

Фостеру було пред'явлено звинувачення у нападі та пограбуванні. При затриманні він чинив опір органам правопорядку повідомляє Євроспорт.

Реклама

Подробицями смерті сина поділилася Сабріна Фостер.

"Він помер ув'язнений після того, як поліцейські відмовили йому в медичній допомозі. Йому відмовляли протягом двох днів. Я говорила їм, що Гленн не їв і не пив, тому його органи можуть відмовити, але це нікого не хвилювало", – обурюється Сабріна.

Фостер у найсильнішій лізі Америки виступав за Нью-Орлеан Сейнтс. Рано завершив кар'єру через травми і в останні роки працював агентом з нерухомості.