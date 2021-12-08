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Американский футболист умер после задержания. Мать во всем винит полицию

Любомир Луканюк
8 декабря, 14:31
Гленн Фостер, ранее выступавший за Нью-Орлеан Сэйнтс, оказал сопротивление при задержании. Его обвиняли в нападении и грабеже

Гленн Фостер рано завершил карьеру

Бывший игрок в американский футбол Гленн Фостер умер после задержания полицией. Ему был 31 год.

Фостеру было предъявлено обвинение в нападении и грабеже. При задержании он оказал сопротивление органам правопорядка, пишет Евроспорт.

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Подробностями смерти сына поделилась Сабрина Фостер.

"Он скончался в заключении после того, как полицейские отказали ему в медицинской помощи. Ему отказывали в течение двух дней. Я говорила им, что Гленн не ел и не пил, поэтому его органы могут отказать, но это никого не волновало", – возмущается Сабрина.

Фостер в сильнейшей лиге Америки выступал за Нью-Орлеан Сэйнтс. Рано завершил карьеру из-за травм и в последние годы работал агентом по недвижимости.