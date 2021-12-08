Американский футболист умер после задержания. Мать во всем винит полицию

Гленн Фостер рано завершил карьеру
Бывший игрок в американский футбол Гленн Фостер умер после задержания полицией. Ему был 31 год.
Фостеру было предъявлено обвинение в нападении и грабеже. При задержании он оказал сопротивление органам правопорядка, пишет Евроспорт.
Подробностями смерти сына поделилась Сабрина Фостер.
"Он скончался в заключении после того, как полицейские отказали ему в медицинской помощи. Ему отказывали в течение двух дней. Я говорила им, что Гленн не ел и не пил, поэтому его органы могут отказать, но это никого не волновало", – возмущается Сабрина.
Фостер в сильнейшей лиге Америки выступал за Нью-Орлеан Сэйнтс. Рано завершил карьеру из-за травм и в последние годы работал агентом по недвижимости.