20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Ліверпуль --
Порту --
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Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Ліверпуль --
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Алієв такі не забивав! Син зірки вразив голом "ножицями" (відео)

Андрій Трофімов
20 листопада, 18:09
Син колишнього півзахисника Динамо та збірної України Олександра Алієва Артем відзначився черговим шедевром

Олександр Алієв і його син Артем / Фото: Instagram

10-річний Артем Алієв, який виступає за київську команду "Сучасної дитячої академії футболу", продовжує феєрити.

Раніше син знаменитого динамівця підірвав соцмережі своїми голами дальніми ударами.

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Однак цього разу Артем Алієв показав, що може забивати не лише у стилі свого батька.

У черговому матчі дитячих змагань Алієв-молодший відзначився покером, але особливо яскравим видався четвертий гол у падінні через себе. Таким складним прийомом Артем вразив ворота суперника з-за меж штрафного майданчика!

"Його прізвище – Алієв!" – пролунало відразу в залі.

"Монстр!" – таким компліментом нагородив Артема в Instagram його батько.

Олександр Алієв і його син / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що Алієв назвав сина Артемом не на честь свого друга Мілевського.

"Просто в мене ініціали А. А. (російською), моя донька Аліна Алієва, тож син буде Артемом Алієвим", – розповідав після народження сина Олександр.