Алиев такие не забивал! Сын звезды поразил голом "ножницами" (видео)

Александр Алиев и его сын Артем / Фото: Instagram

10-летний Артем Алиев, выступающий за киевскую команду "Современной детской академии футбола", продолжает феерить.

Ранее сын знаменитого динамовца взорвал соцсети своими голами дальними ударами.

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Однако в этот раз Артем Алиев показал, что может забивать не только в стиле своего отца.

В очередном матче детских соревнований Алиев-младший отметился покером, но особенно ярким получился четвертый гол – в падении через себя. Таким сложным приемом Артем поразил ворота соперника из-за пределов штрафной!

"Его фамилия – Алиев!" – прозвучало тут же в зале.

"Монстр!" – таким комплиментом наградил Артема в Instagram его отец.

Александр Алиев и его сын / Фото: Instagram

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Напомним, что Алиев назвал сына Артемом не в честь своего друга Милевского.