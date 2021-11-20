20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 57’
Шахтер 0
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
20 ноября 19:30
Ливерпуль --
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Алиев такие не забивал! Сын звезды поразил голом "ножницами" (видео)

Андрей Трофимов
20 ноября, 18:09
Сын бывшего полузащитника Динамо и сборной Украины Александра Алиева Артем отметился очередным шедевром

Александр Алиев и его сын Артем / Фото: Instagram

10-летний Артем Алиев, выступающий за киевскую команду "Современной детской академии футбола", продолжает феерить.

Ранее сын знаменитого динамовца взорвал соцсети своими голами дальними ударами.

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Однако в этот раз Артем Алиев показал, что может забивать не только в стиле своего отца.

В очередном матче детских соревнований Алиев-младший отметился покером, но особенно ярким получился четвертый гол – в падении через себя. Таким сложным приемом Артем поразил ворота соперника из-за пределов штрафной!

"Его фамилия – Алиев!" – прозвучало тут же в зале.

"Монстр!" – таким комплиментом наградил Артема в Instagram его отец.

Александр Алиев и его сын / Фото: Instagram

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Напомним, что Алиев назвал сына Артемом не в честь своего друга Милевского.

"Просто у меня инициалы А. А., моя дочка Алина Алиева, поэтому сын будет Артемом Алиевым", – рассказывал после рождения сына Александр.