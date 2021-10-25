27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Академія Шахтаря – друга в Європі, вище тільки Аякс

Сергій Шаховець
25 жовтня, 15:55
Згідно з рейтингом CIES Football Observatory 2021, донецький клуб виховав 75 футболістів, які виступають в 31 вищому дивізіоні країн-членів УЄФА

Академія Шахтаря - друга в Європі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

За цим показником Академія Шахтаря поступається тільки футбольній школі Аякса, яка підготувала 81 футболіста, але випереджає такі топ-клуби як Реал, Барселона, Спортинг, повідомляє сайт football-observatory.com.

Є в топ-100 футбольних шкіл і інші українські клуби. Київське Динамо займає в рейтингу четверте місце, число їх вихованців, що виступають в еліті країн-членів УЄФА дорівнює 70.

Реклама

Школа Дніпра розташувалася на 62-му рядку рейтингу, у неї 27 вихованців. А 72-е місце займають львівські Карпати, у них 25 вихованців.

Відмітимо, що Академія ФК Шахтар заснована в 2000 році.

З моменту початку роботи число випускників перевищило 500. За останні п'ять років гравцями основного складу донеччан стали Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Віктор Коваленко, Максим Малишев та Богдан Бутко.

Реклама

Також в першій команді дебютували Микита Шевченко, Олександр Зубков, Андрій Борячук, Сергій Болбат, В'ячеслав Танковський, Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Сергій Гринь, Андрій Тотовицький, Ігор Кирюханцев, Олександр Піхальонок та інші.

Найвищим командним досягненням є вихід "гірників" U19 у фінал Юнацької ліги УЄФА в сезоні 2014/15.

Реклама

Рейтинг CIES Football Observatory 2021

Реклама