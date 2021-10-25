27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Академия Шахтера – вторая в Европе, выше только Аякс

Сергей Шаховец
25 октября, 15:55
Согласно рейтинга CIES Football Observatory 2021, донецкий клуб воспитал 75 футболистов, выступающих в 31 высшем дивизионе стран-членов УЕФА

Академия Шахтера - вторая в Европе / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

По этому показателю Академия Шахтера уступает только футбольной школе Аякса, которая подготовила 81 футболиста, но опережает такие топ-клубы как Реал, Барселона, Спортинг, сообщает сайт football-observatory.com.

Есть в топ-100 футбольных школ и другие украинские клубы. Киевское Динамо занимает в рейтинге четвертое место, число их воспитанников выступающих в элите стран-членов УЕФА равно 70.

Реклама

Школа Днепра расположилась на 62-й строчке рейтинга, у нее 27 воспитанников. А 72-е место занимают львовские Карпаты, у них 25 воспитанников.

Отметим, что Академия ФК Шахтер основана в 2000 году.

С момента начала работы число выпускников превысило 500. За последние пять лет игроками основного состава дончан стали Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Виктор Коваленко, Максим Малышев и Богдан Бутко.

Реклама

Также в первой команде дебютировали Никита Шевченко, Александр Зубков, Андрей Борячук, Сергей Болбат, Вячеслав Танковский, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Сергей Гринь, Андрей Тотовицкий, Игорь Кирюханцев, Александр Пихаленок и другие.

Наивысшим командным достижением является выход "горняков" U19 в финал Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2014/15.

Реклама

Рейтинг CIES Football Observatory 2021

Реклама