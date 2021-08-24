Афганці змусили Хабіба вибачатися: "Сподіваюся, вони мене пробачать"

Хабіб Нурмагомедов вибачився перед вболівальниками з Афганістану / Фото: AFP

Під час недавньої прес-конференції Хабіб відмовився коментувати ситуацію в Афганістані, через що піддався жорсткій критиці.

"Я просто не хотів торкатися політики... Реакция? Реакцію дійсно отримав бурхливу від своїх уболівальників. Переглянув свою відповідь – неправильно сказав тоді, ніби мене це не стосується. У мене дуже тісні відносини з афганським народом. Неподалік від Сан-Хосе (США), де я тренувався багато років, є місто, де найбільше афганське ком'юніті поза Афганістану. До того ж у мене дуже багато друзів, близьких людей з Афганістану.

Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

Відповідаючи на те питання, я мав на увазі, що не хочу коментувати політичну обстановку. Сподіваюся, вони мене пробачать, якщо я їх образив. Мені не соромно перед ними вибачатися, адже будь-хто може зробити помилку. Їх народ багатостраждальний. Що там творилося і твориться... Вони багато чого бачили на своєму віку. За них боляче, я переживаю. Хочу побажати їм всього самого найкращого", – заявив спортсмен в коментарі Р-Спорт.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики "Талібану" зайняли всю територію Афганістану і захопили владу в країні.