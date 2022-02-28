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12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
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Абрамович на прохання України вмовляв Путіна зупинити війну – ЗМІ

Олександр Трикіша
28 лютого, 14:33
Україна попросила власника Челсі Романа Абрамовича допомогти у переговорах із Росією щодо припинення воєнних дій на території нашої країни

Абрамовича попросили вмовити Путіна зупинити війну / Фото: REUTERS

Представник російського мільярдера сказав, що з Абрамовичем зв'язалися українські офіційні особи, і відтоді він намагається допомогти.

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Україна закликала до припинення вогню перед мирними переговорами у Білорусі.

Абрамович є одним з найбагатших людей Росії та вважається наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Українська сторона зв'язалася з Абрамовичем через єврейську громаду та звернулася до нього по допомогу. Відтоді Абрамович намагається мобілізувати підтримання мирного врегулювання.

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Хоча вплив Абрамовича обмежений, він єдиний, хто відгукнувся і взяв на себе сміливість спробувати, пише BBC.

Нагадаємо, що Абрамович потрапив під санкції і змушений був віддати кермо Челсі. Однак опікунський фонд відмовився прийняти керування, щоб не заплямувати свою репутацію.