Абрамович по просьбе Украины уговаривал Путина остановить войну – СМИ

Абрамовича попросили уговорить Путина остановить войну / Фото: REUTERS

Представитель российского миллиардера сказал, что с Абрамовичем связались украинские официальные лица, и с тех пор он пытается помочь.

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Украина призвала к прекращению огня перед мирными переговорами в Беларуси.

Абрамович является одним из самых богатых людей России и считается приближенным к президенту России Владимиру Путину.

Украинская сторона связалась с Абрамовичем через еврейскую общину и обратилась к нему за помощью. С тех пор Абрамович пытается мобилизовать поддержку для мирного урегулирования.

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Хотя влияние Абрамовича ограниченно, он единственный, кто откликнулся и взял на себя смелость попробовать, пишет BBC.

Напомним, что Абрамович попал под санкции и вынужден был отдать бразды правления Челси. Однако попечительский фонд отказался принять управление, чтобы не запятнать свою репутацию.