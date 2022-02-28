8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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Абрамович по просьбе Украины уговаривал Путина остановить войну – СМИ

Александр Трикиша
28 февраля, 14:33
Украина попросила владельца Челси Романа Абрамовича помочь в переговорах с Россией о прекращении военных действий на территории нашей страны

Абрамовича попросили уговорить Путина остановить войну / Фото: REUTERS

Представитель российского миллиардера сказал, что с Абрамовичем связались украинские официальные лица, и с тех пор он пытается помочь.

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Украина призвала к прекращению огня перед мирными переговорами в Беларуси.

Абрамович является одним из самых богатых людей России и считается приближенным к президенту России Владимиру Путину.

Украинская сторона связалась с Абрамовичем через еврейскую общину и обратилась к нему за помощью. С тех пор Абрамович пытается мобилизовать поддержку для мирного урегулирования.

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Хотя влияние Абрамовича ограниченно, он единственный, кто откликнулся и взял на себя смелость попробовать, пишет BBC.

Напомним, что Абрамович попал под санкции и вынужден был отдать бразды правления Челси. Однако попечительский фонд отказался принять управление, чтобы не запятнать свою репутацию.