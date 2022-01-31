А тепер Росія? Збірна України вийшла у півфінал Євро-2022

Україна радіє перемозі / Фото: UEFA.com

Продовжує радувати українських уболівальників національна збірна з футзалу. Сьогодні наша команда вийшла у півфінал турніру!

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У чвертьфінальному поєдинку Україна зустрілася із Казахстаном. Поєдинок вийшов валідольним. До 30-ї хвилини українці вели – 3:0. Відзначилися Шотурма, Корсун та Зварич.

Казахстанці пішли на штурм і зуміли відіграти два м'ячі. Останні секунди вийшли наднапруженими, але точні удари Разуванова та Лебідя зняли всі питання про переможця.

Україна – Казахстан – 5:3

Голи: Шотурма (15), Корсун (25), Зварич (30), Разуванов (39), Лебідь (39) – Жуніор (34), Оразов (38), Оразов (40).

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Тепер у півфіналі збірна України зустрінеться із переможцем пари Росія – Грузія .