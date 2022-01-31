31 січня 16:00
Шахтар 3
Црвена Звезда 2
31 січня 17:00 Онлайн
Динамо 4
Лудогорець 1
1 лютого 22:00
Ліон --
Марсель --
2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

А тепер Росія? Збірна України вийшла у півфінал Євро-2022

Любомир Луканюк
31 січня, 22:36
Українські футзалісти продовжують боротьбу за медалі чемпіонату Європи, наша команда обіграла Казахстан у 1/4 фіналу

Україна радіє перемозі / Фото: UEFA.com

Продовжує радувати українських уболівальників національна збірна з футзалу. Сьогодні наша команда вийшла у півфінал турніру!

Читайте також: Розсмішив усю Європу. Українець не забив гол у абсолютно порожні ворота (відео)

Реклама

У чвертьфінальному поєдинку Україна зустрілася із Казахстаном. Поєдинок вийшов валідольним. До 30-ї хвилини українці вели – 3:0. Відзначилися Шотурма, Корсун та Зварич.

Казахстанці пішли на штурм і зуміли відіграти два м'ячі. Останні секунди вийшли наднапруженими, але точні удари Разуванова та Лебідя зняли всі питання про переможця.

Україна – Казахстан – 5:3
Голи: Шотурма (15), Корсун (25), Зварич (30), Разуванов (39), Лебідь (39) – Жуніор (34), Оразов (38), Оразов (40).

Реклама

Тепер у півфіналі збірна України зустрінеться із переможцем пари Росія – Грузія .