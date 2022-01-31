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А теперь Россия? Сборная Украины вышла в полуфинал Евро-2022

Любомир Луканюк
31 января, 22:36
Украинские футзалисты продолжают борьбу за медали чемпионата Европы, наша команда обыграла Казахстан в 1/4 финала

Украина радуется победе / Фото: UEFA.com

Продолжает радовать украинских болельщиков национальная сборная по футзалу. Сегодня наша команда вышла в полуфинал турнира!

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В четвертьфинальном поединке Украина встретилась с Казахстаном. Поединок вышел валидольным. К 30-й минуте украинцы вели – 3:0. Отличились Шотурма, Корсун и Зварич.

Казахстанцы пошли на штурм и сумели отыграть два мяча. Последние секунды вышли сверхнапряженными, но точные удары Разуванова и Лебидя сняли все вопросы о победителе.

Украина – Казахстан – 5:3
Голы: Шотурма (15), Корсун (25), Зварич (30), Разуванов (39), Лебедь (39) – Жуниор (34), Оразов (38), Оразов (40).

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Теперь в полуфинале сборная Украины встретится с победителем пары Россия – Грузия.