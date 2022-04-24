А як же Усик? Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру!

Ф'юрі пообіцяв дружині більше не битися / Фото: REUTERS

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Це сталося в рингу, одразу після перемоги над Ділліаном Вайтом.

Дивіться відео, як Ф'юрі нокаутував Вайта.

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"Сьогодні я не був націлений на перемогу за очками, я хотів великий та брудний нокаут. Я знайшов чудовий аперкот, от і все.

Після третього бою з Деонтеєм Уайлдером я сказав, що це буде мій останній поєдинок, проте я відчував, що заборгував фанатам останній домашній виступ. Це однозначно кінець Циганського короля, і я пішов голосно.

Я пообіцяв своїй дружині, що більше не повернуся до рингу. Я люблю вас, мої вболівальники. Дякую вам велике", – сказав Тайсон Ф'юрі після поєдинку.

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Раніше ми писали, що заява Тайсона Ф'юрі про завершення професійної кар'єри після поєдинку з Вайтом може бути рекламним трюком.

Адже існує негласна домовленість, що Ф'юрі тепер зустрінеться з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Щоб визначити абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.