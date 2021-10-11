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А як же Усик? Ф'юрі може завершити кар'єру

Олександр Трикіша
11 жовтня, 20:31
Відомий британський боксер Карл Фроч не виключив, що Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру після перемоги над Деонтеєм Вайлдером

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Ф'юрі захистив пояс чемпіона світу за версією WBC. Всі чекають об'єднавчого бою проти Олександра Усика, але перекреслити сподівання вболівальників може сам Ф'юрі.

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У всякому разі, так вважає колишній чемпіон в суперсередній вазі Карл Фроч. Британець не впевнений, що у Ф'юрі є мета ще раз повернутися на ринг.

"Я не здивуюся, якщо він піде на пенсію, – сказав Фроч в інтерв'ю Sky Sports. – В залежності від того, наскільки він любить спорт і як сильно він хоче повернутися на ринг, я не здивуюся, якщо Ф'юрі скаже: "Я зробив свою справу, я закінчив".

Я ставлю себе на місце Ф'юрі. Останнє, що він захоче тепер зробити – це говорити про наступного суперника. Я не здивуюся, якщо він одним оком дивиться в бік пенсії".

Ф'юрі vs Вайлдер: далі буде / Фото: Reuters

Проте, сам Фроч хотів би побачити бій Ф'юрі проти Усика.

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"Як фанат боксу, я хочу побачити, як Усик битиметься з Ф'юрі. Я не думаю, що він може перемогти – я думаю, що Ф'юрі занадто великий, занадто розумний для нього.

Усик фантастичний, неймовірно майстерний і технічно досвідчений, але він недостатньо великий хлопець для Ф'юрі", – додав колишній боксер.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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