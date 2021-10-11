10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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25 років тріумфів! Ювілей президентства Ріната Ахметова у Шахтарі

Андрій Трофімов
11 жовтня, 09:35
За цей час донецьким клубом було завойовано 35 трофеїв – 13 чемпіонських титулів, 12 національних Кубків і 9 Суперкубків, а також Кубок УЄФА

Президент ФК "Шахтар" Ринат Ахметов

11 жовтня 1996 року президентом ФК Шахтар став Рінат Ахметов.

За 25 років Шахтар пройшов неймовірний шлях і сьогодні є найсильнішим клубом в Україні і одним з найбільш шанованих в Європі. За 25 років було завойовано 35 трофеїв, серед яких 13 чемпіонських титулів, 12 національних Кубків і 9 Суперкубків, а також Кубок УЄФА.

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Секрет успіхів і досягнень клубу – в цілеспрямованості і амбітності президента. Своєю вірою в команду, енергією і величезною любов'ю до футболу він мотивує Шахтар на нові звершення. Разом з таким президентом клуб ніколи не зупиниться на досягнутому і продовжить йти тільки вперед, ставати ще сильнішими, радувати уболівальників красивою грою, яскравими перемогами і великими трофеями!

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