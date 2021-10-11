10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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25 лет триумфов! Юбилей президентства Рината Ахметова в Шахтере

Андрей Трофимов
11 октября, 09:35
За это время донецким клубом было завоевано 35 трофеев – 13 чемпионских титулов, 12 национальных Кубков и 9 Суперкубков, а также Кубок УЕФА

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов

11 октября 1996 года президентом ФК Шахтер стал Ринат Ахметов.

За 25 лет Шахтер прошел невероятный путь и сегодня является сильнейшим клубом в Украине и одним из самых уважаемых в Европе. За 25 лет было завоевано 35 трофеев, среди которых 13 чемпионских титулов, 12 национальных Кубков и 9 Суперкубков, а также Кубок УЕФА.

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Секрет успехов и достижений клуба – в целеустремленности и амбициозности президента. Своей верой в команду, энергией и огромной любовью к футболу он мотивирует Шахтер на новые свершения. Вместе с таким президентом клуб никогда не остановится на достигнутом и продолжит идти только вперед, становиться еще сильнее, радовать болельщиков красивой игрой, яркими победами и большими трофеями!

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