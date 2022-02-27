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Верес --
Десна --
12 березня 00:00
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22 Ярмоленка на полі: жест на підтримку України у Лондоні (фото)

Андрій Трофімов
27 лютого, 17:47
Вест Гем, за який виступає Андрій Ярмоленко, і Вулвергемптон показали, за кого вони у війні Росії проти України

Вест Гем і Вулвергемптон - з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед недільним матчем англійської Прем'єр-ліги між Вест Гемом та Вулвергемптоном (1:0) у Лондоні 22 гравці обох команд вийшли на розминку у футболках з прізвищем "Ярмоленко" та його 7-м номером на спині, а також з написом "Ні – війні".

Так футболісти англійських клубів висловили підтримку Україні у війні із Росією.

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Сам Ярмоленко, вінгер Вест Гема, у цьому матчі участі не брав – тренер дав йому кілька вихідних з огляду на його психологічний стан.

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При цьому перед стадіоном Вест Гема в Лондоні вивісили величезний синьо-жовтий банер із написом: "Наші любов і молитви шлемо Андрію Ярмоленку та народу України".

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"Хотів би подякувати всім за підтримку, всім британським людям і кожному, хто підтримує Україну. Всі ми знаємо правду і маємо зробити все можливе, щоб зупинити війну", – написав у себе в Instagram Ярмоленко.