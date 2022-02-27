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Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
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22 Ярмоленко на поле: жест в поддержку Украины в Лондоне (фото)

Андрей Трофимов
27 февраля, 17:47
Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко, и Вулверхэмптон показали, за кого они в войне России против Украины

Вест Хэм и Вулверхэмптон - с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед воскресным матчем английской Премьер-лиги между Вест Хэмом и Вулверхэмптоном (1:0) в Лондоне 22 игрока обеих команд вышли на разминку в футболках с фамилией "Ярмоленко" и его 7-м номером на спине, а также с надписью "Нет – войне".

Так футболисты английских клубов выразили поддержку Украине в войне с Россией.

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Сам Ярмоленко, вингер Вест Хэма, в этом матче участия не принимал – тренер дал ему несколько выходных, учитывая его состояние.

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При этом перед стадионом Вест Хэма в Лондоне вывесили огромный сине-желтый баннер с надписью: "Шлем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украины".

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"Хотел бы поблагодарить всех за поддержку, всех британских людей и каждого, кто поддерживает Украину. Все мы знаем правду и должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", – написал у себя в Instagram Ярмоленко.