22 Ярмоленко на поле: жест в поддержку Украины в Лондоне (фото)

Вест Хэм и Вулверхэмптон - с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед воскресным матчем английской Премьер-лиги между Вест Хэмом и Вулверхэмптоном (1:0) в Лондоне 22 игрока обеих команд вышли на разминку в футболках с фамилией "Ярмоленко" и его 7-м номером на спине, а также с надписью "Нет – войне".

Так футболисты английских клубов выразили поддержку Украине в войне с Россией.

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Сам Ярмоленко, вингер Вест Хэма, в этом матче участия не принимал – тренер дал ему несколько выходных, учитывая его состояние.

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При этом перед стадионом Вест Хэма в Лондоне вывесили огромный сине-желтый баннер с надписью: "Шлем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украины".

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