22 Ярмоленко на поле: жест в поддержку Украины в Лондоне (фото)

Вест Хэм и Вулверхэмптон - с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня
Перед воскресным матчем английской Премьер-лиги между Вест Хэмом и Вулверхэмптоном (1:0) в Лондоне 22 игрока обеих команд вышли на разминку в футболках с фамилией "Ярмоленко" и его 7-м номером на спине, а также с надписью "Нет – войне".
Так футболисты английских клубов выразили поддержку Украине в войне с Россией.
Сам Ярмоленко, вингер Вест Хэма, в этом матче участия не принимал – тренер дал ему несколько выходных, учитывая его состояние.
При этом перед стадионом Вест Хэма в Лондоне вывесили огромный сине-желтый баннер с надписью: "Шлем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украины".
"Хотел бы поблагодарить всех за поддержку, всех британских людей и каждого, кто поддерживает Украину. Все мы знаем правду и должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", – написал у себя в Instagram Ярмоленко.