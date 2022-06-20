22 місяці та майже два мільйони! Екс-гравець російського клубу отримав термін в Іспанії

Самюель Етоо

Футбольні зірки, які виступають в Іспанії, нерідко трапляються на махінаціях зі сплатою податків. Останнім таким "постраждалим" виявився екс-гравець Барселони та Реала Самюель Етоо.

Як повідомляє видання Sport.es, камерунця викрили спробу приховати свої справжні доходи за час з 2006 по 2009 роки. Тоді Семмі грав за Барселону.

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Понад два роки податкова поліція вивчала справу форварда і, зрештою, футболіст визнав свою провину. Покарання став умовний термін на 22 місяці та штраф на суму 1,8 мільйона євро.

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Виявилося, що Самюель не задекларував прибутку від співпраці з компанією Puma. Також камерунець подає до суду на колишнього агента, через який постраждав його імідж та виникли фінансові проблеми.

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Нагадаємо, що за свою кар'єру Етоо змінив десяток клубів, погравши за Реал, Леганес, Еспаньол, Мальорку, Барселону, Інтер, Анжі, Челсі, Евертон, Сампдорію, Антальяспор, Коньяспор та Катар СК. У складі збірної Камеруну він став найкращим бомбардиром в історії, забивши 56 голів у 118 іграх.