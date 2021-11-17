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Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
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21 століття на дворі: президент зарізав барана на стадіоні

Андрій Трофімов
17 листопада, 11:50
Бос турецького Фенербахче вирішив, що після жертвопринесення його команда гратиме краще

У Фенербахче зачекалися перемог

Стамбульський футбольний клуб Фенербахче погано розпочав нинішній сезон. У чемпіонаті Туреччини після 12-ти матчів команда набрала 20 очок і посідає сьоме місце.

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Щоб виправити ситуацію, президент Фенербахче Алі Коч здійснив жертвопринесення на стадіоні клубу. Коч приніс у жертву барана, повідомляє ensonhaber.com.

Окрім того, Коч запросив на стадіон імама, який помолився за успіхи команди.

Нагадаємо, що після Євро-2020 були розмови, що Фенербахче хоче запросити лідера збірної України Андрія Ярмоленка.

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Ярмоленко має контракт з Вест Гемом ще на рік, але англійський клуб із задоволенням продасть українця, щоб розвантажити свою зарплатну відомість. У Лондоні Андрій отримує 3,5 млн. євро. Турки можуть дати 3 млн і більше ігрового часу.