20 років тому помер Валерій Лобановський: відео з останнього матчу легендарного тренера

Лобановський на останньому матчі у своєму житті

Сьогодні рівно 20 років з того дня, як київське Динамо втратило найкращого тренера у своїй історії Валерія Лобановського. Він помер 13 травня 2002 року у Запоріжжі. Через шість днів після того, як переніс інсульт під час матчу чемпіонату України між Металургом та Динамо.

Лобановському, з яким кияни виграли Кубок кубків 1975 та 1986 років, а також Суперкубок Європи-1975, було 63 роки.

Реклама

Читайте також: Конспекти Лобановського: продовж фразу легендарного тренера

Сучасники знаменитого тренера говорили, що він випередив час. І не дивно, адже саме це було метою метра.

"Копіювати привабливі зразки, наздоганяти когось – безперспективне заняття. Випереджати – ось надихаючий сенс роботи", – говорив Валерій Лобановський.

Дивіться огляд останнього матчу Лобановського: