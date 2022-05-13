12 травня 21:45 Про матч
Тоттенгем 3
Арсенал 0
13 травня 19:00
Флора --
Динамо --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
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20 років тому помер Валерій Лобановський: відео з останнього матчу легендарного тренера

Павло Василенко
13 травня, 08:54
Найкращий тренер в історії Динамо помер після інсульту, який він переніс під час матчу чемпіонату України у Запоріжжі

Лобановський на останньому матчі у своєму житті

Сьогодні рівно 20 років з того дня, як київське Динамо втратило найкращого тренера у своїй історії Валерія Лобановського. Він помер 13 травня 2002 року у Запоріжжі. Через шість днів після того, як переніс інсульт під час матчу чемпіонату України між Металургом та Динамо.

Лобановському, з яким кияни виграли Кубок кубків 1975 та 1986 років, а також Суперкубок Європи-1975, було 63 роки.

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Сучасники знаменитого тренера говорили, що він випередив час. І не дивно, адже саме це було метою метра.

"Копіювати привабливі зразки, наздоганяти когось – безперспективне заняття. Випереджати – ось надихаючий сенс роботи", – говорив Валерій Лобановський.

Дивіться огляд останнього матчу Лобановського:

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