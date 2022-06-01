1 червня 19:00
Польща 2
Уельс 1
1 червня 46’
Шотландія 0
Україна 0
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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19 трофеїв за 9 років. Реал зворушливо попрощався із двома легендами клубу

Сергій Шаховець
1 червня, 21:17
Півзахисники королівського клубу Іско та Гарет Бейл офіційно залишили команду, в якій пройшли дев'ять років їхньої кар'єри

Іско і Гарет Бейл залишили королівський клуб / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Мадридський Реал мінімальною перемогою над Ліверпулем (1:0) вчотирнадцяте завоював найцінніший єврокубковий трофей. Серед тріумфаторів були досвідчені півзахисники "вершкових" Іско та Бейл.

Але все хороше колись добігає кінця. Королівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення 32-річного Бейла та 30-річного Іско.

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Футболісти віддали клубу 9 років своїй кар'єрі та виграли разом з "бланкос" по 19 трофеїв: 5 кубків Ліги чемпіонів, 4 клубні чемпіонати світу, 3 європейські Суперкубки, 3 чемпіонати Іспанії, 1 Кубок Іспанії та 3 Суперкубки Іспанії.

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Обидва футболісти приєдналися до команди 2013 року. Валлієць прийшов із лондонського Тоттенгема, а іспанець – із Малаги.

Бейл став героєм двох фіналів ЛЧ: 2014-го він забив переможний гол у ворота Атлетіко, а 2018-го на київському НСК "Олімпійський" оформив дубль у ворота Ліверпуля.

/ Фото: AFP

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Зазначимо, що останнім часом футболісти не часто потрапляли до складу команди Анчелотті. Минулого сезону Іско 17 разів виходив на поле у футболці Реала, забивши 2 голи. А Бейл провів лише 7 матчів у всіх турнірах і забив один гол.

Іско / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями ЛЧ. Справа в тому, що ці гравці не зіграли в турнірі за команду жодної хвилини і відповідно не можуть називатися його тріумфаторами.

Андрій Лунін зробив важливий меседж усьому світові / Фото: Колаж: Сьогодні