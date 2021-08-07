15-та медаль! Українки завоювали "срібло" у веслуванні на каное

Українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова завоювали срібну медаль Олімпійських ігор в Токіо у веслуванні на каное-двійці на дистанції 500 м!

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова завоювали "срібло" / Фото: Reuters

Українки знову стали найкращими в своєму півфінальному запливі, показавши другий час серед всіх учасників 1/2 фіналу після Китаю.

А у фінальному заїзді Людмила і Анастасія програли все тим же китаянкам, які пройшли дистанцію з найкращим олімпійським часом.

Для Людмили Лузан це друга медаль Ігор в Токіо. Раніше українка завоювала "бронзу" в каное-одиночці. У фіналі Людмила просто вигризла медаль у суперниці після фотофінішу!

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На рахунку України тепер 15 медалей – 1 "золото", чотири "срібла" і 10 бронзових нагород. Також нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк, який сьогодні битиметься у фіналі Олімпіади.