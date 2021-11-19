15 років на чолі команди! Оскар Табарес залишив посаду головного тренера збірної Уругваю

Оскар Табарес / Фото: Getty Images

74-річний Оскар Табарес очолював національну команду із 2006 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Америки у 2011 році. Також він очолював команду з 1988 до 1990 року.

Раніше ми писали, що колишній форвард Шахтаря посварився з фанатами і взимку має намір залишити Палмейрас.

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У таблиці кваліфікації ЧС-2022 збірна Уругваю посідає сьому позицію, набравши 16 очок.

У 2016 році у Оскара Табареса діагностували синдром Гійєна — Барре. У ході проведення Кубка Америки-2016 Табарес спочатку ходив за допомогою милиць, а потім почав пересуватися електричним інвалідним візком.

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Також Табарес тренував Пеньяроль, Депортіво Калі, Бока Хуніорс, Мілан, Ов'єдо, Кальярі, Велес Сарсфілд, Данубіо, Монтевідео Уондерерс, Белла Віста, молодіжну та олімпійську збірну Уругваю.

Переможець Кубка Лібертадорес із Пеньяролем, чемпіон Аргентини з Бока Хуніорс.