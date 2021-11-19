19 листопада 19:30
Чорноморець 1
Динамо 6
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

15 років на чолі команди! Оскар Табарес залишив посаду головного тренера збірної Уругваю

Павло Василенко
19 листопада, 22:33
Оскара Табареса звільнено з посади головного тренера збірної Уругваю. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Уругваю

Оскар Табарес / Фото: Getty Images

74-річний Оскар Табарес очолював національну команду із 2006 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Америки у 2011 році. Також він очолював команду з 1988 до 1990 року.

Раніше ми писали, що колишній форвард Шахтаря посварився з фанатами і взимку має намір залишити Палмейрас.

Реклама

У таблиці кваліфікації ЧС-2022 збірна Уругваю посідає сьому позицію, набравши 16 очок.

У 2016 році у Оскара Табареса діагностували синдром Гійєна — Барре. У ході проведення Кубка Америки-2016 Табарес спочатку ходив за допомогою милиць, а потім почав пересуватися електричним інвалідним візком.

Реклама

Також Табарес тренував Пеньяроль, Депортіво Калі, Бока Хуніорс, Мілан, Ов'єдо, Кальярі, Велес Сарсфілд, Данубіо, Монтевідео Уондерерс, Белла Віста, молодіжну та олімпійську збірну Уругваю.

Переможець Кубка Лібертадорес із Пеньяролем, чемпіон Аргентини з Бока Хуніорс.