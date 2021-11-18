Колишній форвард Шахтаря посварився з фанатами і взимку має намір залишити Палмейрас

Нападник Палмейраса Луїс Адріано у найближче трансферне вікно має намір змінити клубну прописку

Колишній гравець збірної Бразилії та донецького Шахтаря Луїс Адріано говорив про свій намір покинути Палмейрас ще на початку цього сезону.

Раніше ми писали, що форварду Спартака звинувачено у спробі ненавмисного вбивства свого брата.

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У гравця склалися напружені стосунки з уболівальниками команди, що також сприяє його догляду. У матчі чемпіонату Бразилії із Сан-Паулу його освистали власні фанати. Він у відповідь саркастично поплескав, чим викликав ще більший гнів, повідомляє Goal.

Адріано хоче закінчити кар'єру там, де він її починав – у бразильському інтернасьйоні. Його контракт із Палмейрасом діє до літа 2023 року.

Луїс Адріано виступав за Шахтар з 2007 по 2015 рік. У складі донецької команди бразилець провів 162 матчі та забив 77 м'ячів.

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Цього сезону Луїс Адріано провів за Фламенго 37 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і віддав п'ять результативних передач.