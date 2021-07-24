12-річна дівчинка виступила на Олімпіаді, ставши наймолодшою учасницею Ігор за 53 роки!

Хенд Заза з Сирії зіграла в Токіо-2020 на кваліфікації турніру з настільного тенісу, наразившись на натуралізовану китаянку

Хенд Заза стала знаменитою, пройшовши відбір на Олімпіаду / Фото: Reuters

Наймолодша учасниця Олімпіад за останні 53 роки тенісистка Хенд Заза з Сирії завершила свій виступ на іграх-2020 у Токіо. Раніше ми розповідали, що Білодід плакала на Олімпіаді зовсім не від радості.

У кваліфікації турніру з настільного тенісу Заза зустрічалася з 39-річною Лю Цзя з Австрії. Боротьбу 12-річна сирійка змогла нав'язати лише на початку кожного із сетів, поступившись в результаті всуху – 0:4. До речі, далі натуралізована китаянка в матчі першого раунду вибила українку Анну Гапонову.

Хенд Заза/Фото Other Agency

"Це був відмінний урок. Наступного разу я буду ще старанніше працювати, щоб пройти перший, другий і третій раунди", – цитує Зазу idnes.cz

Хенд Заза почала займатися настільним тенісом уже в п'ять років. Зараз вона є чемпіонкою своєї країни в усіх вікових категоріях.

Читайте також: Спека і звіряча вологість! Спортсмени на Олімпіаді бояться теплових ударів

Сирійська тенісистка отримала свою путівку до Токіо у 11 років після перемоги в Йорданії в олімпійському відбірковому турнірі. Сирійка виграла у фіналі у ліванської спортсменки Маріанни Саакян з рахунком 4:3. Цікаво, що Саакян на той момент було 42 роки, а це означає, що між опонентками була різниця в 31 рік!