Монако победит! Бывший игрок Шахтер назвал точный счет матча Лиги чемпионов

Олег Шелаев, доходивший со сборной Украины до четвертьфинала ЧМ-2006, назвал преимущество монегаском в противостоянии с "горняками"

Олег Шелаев спрогнозировал результат поединка / Фото: FootBoom

Сегодня состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов между Монако и Шахтером. Игра начнется в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Монако – Шахтер.

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Накануне встречи своими ожиданиями поделился бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Олег Шелаев.

"Более высокий класс Монако должен помочь хозяевам победить с минимальным преимуществом в счете. Думаю, что все закончится – 2:1. Все же, Шахтер с его атакующим потенциалом на один забитый мяч наиграет.

Думаю, что уже стартовый состав Шахтера подскажет, какую стратегию избрал Роберто Де Дзерби. Если в бой будут брошены девять легионеров и украинцы Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, то ставка будет сделана на то, чтобы одолеть хозяев в обмене контрвыпадами. Если же с первых минут выйдет Тарас Степаненко, с его умением действовать в отборе, то значит Шахтер будет искать свой шанс в сбалансированности между линиями, в позиционном наступлении", – цитирует Шелаева Meta-ratings.

Ранее мы писали, где можно посмотреть матч Монако – Шахтер в прямом эфире.