Сборная Украины прибыла в Дублин и провела тренировку на поле колледжа (фото)

Подопечные Александра Петракова уже вовсю готовятся к дебюту в Лиге наций. В июне команду ожидают сразу три игры в нашей группе дивизиона В

Сборная Украины готовится к битве с Ирландией / Фото: УАФ

На выходных сборная Украины провалила задачу выхода на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова минимально уступила Уэльсу, который и отправится на Мундиаль.

Тем временем, коллектив начал подготовку к Лиге наций 2022/2023. Старт – уже завтра в гостях против Ирландии. Вчера команда совершила перелет из Кардиффа в Дублин, где и состоится поединок.

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Вечером сборная поселилась в отель Radisson Blue, а также провела тренировку на поле кампуса Университетского колледжа Дублина (UCD). Там проживает 30 тысяч студентов, для которых доступны 13 разнообразных полей.

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Участие в занятии взяли 16 игроков команды. Петраков предоставил отдых тем, кто вышли на Уэльс со старта. Ожидается, что тренер прибегнет к массовой ротации завтра.

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Сегодня Александр Петраков проведет предматчевую пресс-конференцию, а также проведет со сборной официальную тренировку на стадионе "Авива". Именно на нем завтра наша команда стартует в Лиге наций. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.