Звезды сборной Украины сыграли в футбол с бойцами ВСУ

Товарищеский поединок состоялся в Дарницком районе Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве состоялся товарищеский матч, в котором ветераны сборной Украины встретились с объединенной командой ВСУ и теробороны. Ранее тренер объяснил, за что воюет Украина: "Защитники "Азовстали" войдут в историю".

Наши воины достойно сражались с командой за которую играли такие звезды, как Юрий Максимов, Вячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Алексей Белик, Александр Венглинский, Андрей Воробей...

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Опыт победил молодость. Звезды украинского футбола выиграли – 6:4. Но в данном случае результат был абсолютно не важен ни для одной из команд.

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Ранее мы писали, что в Брюсселе запретили проводить матч сборной Украины. Наша команда хотела сыграть товарищеский поединок с ДР Конго.