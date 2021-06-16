Звезду сборной Австрии дисквалифицировали на Евро-2020. За острый язык

Австрийский нападающий Марко Арнаутович пропустит матч чемпионата Европы против Нидерландов за оскорбление футболистов из Северной Македонии

Арнаутовичу рот закрывали партнеры по команде

Завтра во втором туре Евро-2020 сборная Австрии сыграет против Нидерландов. Без своего лидера. Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч за длинный язык.

УЕФА принял такое решение после инцидента в матче австрийцев против Северной Македонии.

Арнаутовича обвинили в оскорблении двух соперников – Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни.

Марко забил третий гол македонцам, а после этого закричал Бейтулаю: "Я могу купить всю е*** Македонию", а после сказал Эзгану Алиоски: "Я е*** твою албанскую маму".

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Отец Арнаутовича – серб, а у Сербии с Албанией, как известно, в течение многих лет очень напряженные отношения из-за Косово.

"На эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Хочу очень ясно сказать одну вещь: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто со мной знаком, знают об этом", – извинился Арнаутович.