Звездная Белодед показала коня в машине и ребенка на руках

Знаменитая украинская дзюдоистка интересно проводит время в Карпатах во время тренировочного сбора, находя необычные развлечения

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Наша чемпионка-красавица Дарья Белодед не скучает на тренировочной базе "Заросляк" в Карпатах. Конечно же, девушка готовится к Олимпийским играм, но умеет и отдыхать от спорта. Чем и похвасталась 20-летняя киевлянка на новых кадрах.

Напомним, горячая Белодед в бикини смотрит футбол – мужчины в экстазе.

На одной из фотографий Даша предстала в необычной роли – с ребенком на руках. Дзюдоистка "одолжила" сынишку у коллеги Катерины Пирог.

Еще Белодед, известная неравнодушным отношением к животным, призналась в любви к лошадям.

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И даже показала, как лошадка заглядывает к ней в машину в поисках чего-нибудь вкусненького. Девушка не испугалась и погладила гостью. А вот досталась ли ей какая-то еда, история умалчивает.

Лошадь заглянула к Белодед в машину Видео: Instagram

На днях Белодед блеснула красотой в месте силы и восхитилась закатом.

Смотрим, как недавно Даша дошла до финала чемпионата Европы:

Недавно Белодед подурачилась с подругами в Карпатах.