Звезда сборной Германии отказался ехать на Евро-2020. Решил отдохнуть

Лидер немецкой сборной решил предоставить отдых своему организму перед следующим сезоном и пожертвовал участием в чемпионате Европы. Вслед за Марком-Андре тер Штегеном

Марко Ройс сделал выбор в пользу отпуска. Фото: REUTERS/Martin Rose

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс сообщил главному тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву, что хочет пропустить Евро-2020. Это уже вторая потеря немецкой команды – ранее стало известно, что на Евро-2020 не поедет вратарь Барселоны.

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"После сложного, изматывающего сезона я вместе с тренером сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда полон гордости выступать за свою страну.

Но после очень напряженного года для меня лично и достижения моих целей в Боруссии я принял решение дать своему телу время на восстановление! Я воспользуюсь перерывом, чтобы оптимально начать новый сезон!

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Я желаю Йоахиму и нашей команде всего наилучшего на чемпионате Европы, я буду болеть за него как болельщик и буду держать пальцы скрещенными...", – написал Ройс в Instagram.

Перед началом прошлого сезона Ройс пропустил семь месяцев из-за травмы. В целом, вся карьера немецкого футболиста сопровождалась различными травмами, из-за чего он не смог полностью раскрыть свой потенциал.

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