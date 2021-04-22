Звезда мирового спорта показала первые фото после победы над раком

32-летняя испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, у которой была выявлена лимфома Ходжкина, поведала миру о своем выздоровлении

Бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро сообщила, что вылечилась от рака. Ранее у 32-летней испанской теннисистки была выявлена лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы).

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Теннисистка из Барселоны прошла курс химиотерапии. Через три месяца ей предстоит повторное обследование, чтобы убедиться в выздоровлении.

"Еще один шаг вперед. Сегодня я закончила лечение и победила лимфому Ходжкина. Спасибо всем за ваши теплые послания. Каждое слово поддержки придавало мне сил в течение последних нескольких месяцев. Выражаю огромную благодарность врачам, которые заботятся о нас каждый день. Я вылечилась", – написала Суарес-Наварро в Instagram

Отметим, что Карла является победительницей пяти турниров WTA. За свою карьеру она заработала почти 12 миллионов долларов призовых.

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