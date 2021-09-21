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2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Звезда Манчестер Юнайтеда потроллил фаната Вест Хэма: чувство юмора у Погба в порядке

Сергей Шаховец
21 сентября, 13:39
Общение с болельщиками команды соперников это всегда малоприятное удовольствие. Но игрок Манчестер Юнайтеда нашел способ создать хорошее настроение

Поль Погба / Фото: Reuters

Троллинг "десятого уровня" в общении с фанатами Вест Хэма продемонстрировал французский полузащитник Манчестер Юнайтеда Поль Погба.

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Сразу по окончании матча, в котором "дьяволы" победили "молотобойцев" 2:1, в подтрибунном помещении недовольные болельщики Вест Хема стали выкрикивать оскорбления в адрес футболистов Манчестер Юнайтед.

В момент, когда мимо них проходил Поль Погба, один из фанатов выкрикнул ему: "закрой свой гребанный рот". После чего француз остановился перед фанатом, начал улыбаться и специально раскрыл рот.

Чтобы не разогревать конфликт далее, помощник главного тренера МЮ Майкл Каррик увел Погба от греха подальше в раздевалку. Интересно, что сам Каррик является воспитанником Вест Хэма.

Напомним, что в поединке Вест Хэм – Манчестер Юнайтед (1:2), хозяева могли спастись от поражения. На последних минутах матча украинец Андрей Ярмоленко заработал пенальти, но вышедший на замену Марк Нобл не реализовал одиннадцатиметровый.

Ярмоленко против Роналду / Фото: Reuters

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