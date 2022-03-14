Звезда Динамо включился в борьбу с российским агрессором

Беньямин Вербич активно помогает Вооруженным силам Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Коллаж: Сегодня, Instagram

Военная агрессия российско-фашистских войск против Украины продолжается 19-й день. Весь мир сплотился с украинским народом в борьбе против путинской орды.

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич не остался в стороне и присоединился к помощи украинской армии.

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Словенский футболист опубликовал видео с дроном, который он купил для ВСУ в своем Instagram. Кроме дрона, украинская армия получит от Вербича тепловизор, медикаменты и жгуты.

"Дрон с тепловизором едет в Украину, чтобы помочь нашим воинам скорее одержать победу", – написала девушка Вербича Альвина.

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Ранее мы сообщали, что Беньямин Вербич может продолжить карьеру в варшавской Легии.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам украинских клубов найти себе новые команды до 7 апреля.

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У словенца Вербича в Киеве семья / Фото: Коллаж: Сегодня

Беньямин Вербич перешел в Динамо из Копенгагена в декабре 2017 года.

С киевлянами становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.