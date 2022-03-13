Не только беженцы, но и футболисты: в Польшу едет игрок Динамо

Словенский полузащитник Беньямин Вербич до лета на правах аренды будет выступать за варшавскую Легию

У словенца Вербича в Киеве семья / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине польские города принимают ежедневно десятки тысяч беженцев из нашей страны.

Туда "Динамомания" отправляет и футболиста киевского Динамо Беньямина Вербича.

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Словенский полузащитник может продолжить карьеру в варшавской Легии.

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Напомним, что ФИФА разрешила легионерам украинских клубов найти себе новые команды до 7 апреля.

Беньямин Вербич – перешел в Динамо из Копенгагена в декабре 2017 года.

С киевлянами становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

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За национальную сборную Словении провел 38 матчей и забил 5 голов.

В центральном матче тура встретятся Динамо и Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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