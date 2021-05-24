Капризная звезда Баварии и бывший динамовец – соперник Украины назвал состав на Евро

Тренерский штаб сборной Австрии определился с 26 футболистами, на которых рассчитывает на чемпионате Европы. Матч с украинцами пройдет 21 июня

Сборная Австрии. Третий соперник Украины на Евро / Фото: Getty Images

С приближением старта европейского первенства команды постепенно озвучивают свои заявки. Сегодня стало известно, что в сборную Испании на Евро-2020 не взяли ни одного игрока Реала – впервые! Также опубликовали и состав сборной Австрии – соперника Украины на групповом этапе.

Список 26 футболистов, которые заявлены за команду, появился на официальном сайте Австрийского футбольного союза. Его назвал 55-летний немецкий наставник Франко Фода. В заявке звездный защитник Баварии Давид Алаба, который собирается в Реал, бывший динамовец Киева Александар Драгович.

Интересно, что здесь Марко Фридль из Вердера и Алессандро Шопф из Шальке, – клубов, которые покинули Бундеслигу. На самом деле, произошла лишь небольшая корректировка, поскольку на сборы вызывали 30 игроков.

Вратари: Даниель Бахманн (Уотфорд, Англия), Павао Перван (Вольфсбург, Германия), Александр Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба (Бавария, Германия), Александар Драгович (Байер, Германия), Марко Фридль (Вердер, Германия), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт, Германия), Конрад Лаймер (Лейпциг, Германия), Штефан Лайнер (Боруссия М, Германия), Филипп Линхарт (Фрайбург, Германия), Штефан Пош (Хоффенхайм, Германия), Кристофер Триммель (Унион Берлин, Германия), Андреас Ульмер (Зальцбург).

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Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба — Хоффенхайм, Германия), Юлиан Баумгартлингер (Байер, Германия), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт, Германия), Валентино Лазаро (Боруссия М, Германия), Марсель Забитцер (Лейпциг, Германия), Луис Шауб (Люцерн, Швейцария), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Германия), Алессандро Шопф (Шальке, Германия).

Нападающие: Михаэль Грегорич (Аугсбург, Германия), Саша Калайджич (Штуттгарт, Германия), Марко Арнаутович (Шанхай, Китай), Карим Онисиво (Майнц, Германия).

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