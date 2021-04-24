"Зря я туда пошел!" Лунин назвал свою главную ошибку в Реале

Украинский голкипер корит себя за то, что после подписания контракта с мадридским грандом ушел в аренду в Леганес – нужно было выбрать команду попроще

Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин, чей клуб допустили к полуфиналу Лиги чемпионов несмотря на попытку создания Суперлиги, рассказал о своей главной ошибке после подписания контракта с мадридцами в 2018 году.

"Ошибка была в том, что из Реала я пошел в аренду в Леганес (клуб высшего дивизиона). Сначала надо было идти в условное Овьедо (дивизионом ниже). Сегунда и Чемпионшип – лучшие перволиговые соревнования в мире"

"Это было бы более разумно и правильно как в плане адаптации к стране, так и в плане больших возможностей играть. Там, думаю, было бы немного больше доверия", – сказал 22-летний Лунин в интервью BurBuzz

Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

Напомним, Лунин перешел из Зари в Реал летом 2018 года за 8,5 млн евро. Во время аренд в другие клубы Примеры Леганес и Вальядолид украинец практически не имел игровой практики, которую на постоянной основе получил лишь в команде Сегунды Овьедо, после чего вернулся в Реал.

Андрей Лунин и Анастасия Томазова / Фото: Instagram

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Однако, как мы писали, в будущем Реал не особо рассчитывает на Андрея, и лучший вратарь молодежного ЧМ-2019 уже подыскивает себе новые варианты. Поговаривают, что интерес к Лунину проявляют Боруссия Д и Тоттенхэм.

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