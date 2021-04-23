Сыграют ли Реал и Сити в полуфинале ЛЧ: наказание от УЕФА для бунтарей

Боссы европейского футбола решили пока не применять санкции к клубам Суперлиги и допустить их до плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов в этом сезоне

УЕФА выжил Европейскую Суперлигу / Фото: Reuters

Основатели Европейской Суперлиги пока не будут наказаны УЕФА. На сегодняшнем заседании исполкома организации приняли решение не применять санкции к 12 клубам сейчас. Но это не значит, что расплата за попытку раскола европейского футбола не наступит позже. Ранее Суперлига объявила о приостановке турнира после выхода шести клубов Англии.

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Такое решение УЕФА означает, что полуфинальные матчи еврокубков пройдут по расписанию. Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет с Челси, а Манчестер Сити — с Пари Сен-Жермен (27/28 апреля и 4/5 мая) . Оба английских клуба и испанский входили в состав участников Суперлиги. В полуфинале Лиги Европы примут участие Манчестер Юнайтед и Арсенал, которые также должны были выступать в новом турнире.

Суперлига футбольная

При этом, как сообщает AS, Исполком УЕФА ясно дал понять, что наказание основателей Суперлиги может последовать в будущем. А помимо вышеперечисленных клубов в элитном еврокубке собирались играть испанские Барселона и Атлетико, английские Ливерпуль и Тоттенхэм, а также итальянские Ювентус, Интер и Милан.

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При этом ранее появилась информация, что УЕФА может исключить Реал и Ювентус из Лиги чемпионов на следующий сезон, поскольку они не раскаялись в создании Суперлиги и продолжают ее защищать.

Ранее мы сообщали, что Абрамович отказался от Суперлиги по указке Путина.

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