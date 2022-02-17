17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Золотые кадры! Абраменко вручили серебро Олимпиады (фото)

Олег Люлька
17 февраля, 15:43
Накануне украинский фристайлист занял второе место в акробатике, а сегодня получил в Пекине заслуженную награду

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters

Это пока самые приятные моменты Олимпиады-2022 для Украины. Состоялась медальная церемония по итогам соревнований в акробатике среди фристайлистов, где накануне Александр Абраменко занял второе место и принес нашей стране первую медаль зимних Игр в Пекине.

Напомним, украинец уступил лишь китайцу Ци Гуанпу, оставив за спиной у себя Иллю Бурова из команды РОК.

Реклама

С учетом золота Пхенчхана-2018, Абраменко стал самым титулованным спортсменом-зимником независимой Украины.

Реклама

Реклама

Ранее мы писали, сколько получит Абраменко за медаль Олимпиады-2022. 33-летнего спортсмена ждет вознаграждение от государства в размере 80 тысяч долларов.