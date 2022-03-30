Золотые горы под вопросом? Промоутер Усика опроверг информацию о космическом гонораре

Красюк опроверг информацию о миллионах шейхов / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик начинает целенаправленную подготовку к следующему поединку, и уже успел провести мастер-класс для боксеров в Праге, где он сейчас находится.

Александр Усик не боится делиться своими секретами / Фото: Коллаж: Сегодня

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Шейхи Саудовской Аравии заявили, что готовы щедро профинансировать спортсменов, если бой пройдет в их стране. Но эту информации опроверг Александр Красюк в интервью Обозреватель.

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

Также промоутер Усика пояснил, что Саудовская Аравия рассматривается исключительно как место проведения боя:

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Усик – это личность планетарного масштаба. Его аудитория измеряется сотнями миллионов людей на всей планете. Спорт глобальный, и у Саши есть уникальная возможность и мировая трибуна для того, чтобы призвать весь мир объединится вокруг Украины с целью остановить войну и вернуть мир в нашем доме. Саудовскую Аравию мы рассматриваем как площадку для проведения реванша. Но цифра в 120 млн долларов гонорара не аутентична.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, что Александр Усик покинул Украину ради боя-реванша против Энтони Джошуа, но пока официально о проведении поединка никто не заявил.