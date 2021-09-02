Золотого мальчика мирового бокса изнасиловали: он рассказал, как это было

Де Ла Хойя в детстве и сейчас / Фото: Instagram

Сейчас американцу Оскару Де Ла Хойе 48 лет. По признанию боксера, жертвой изнасилования он стал в 13.

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"Я был изнасилован в 13 лет. Это сделала женщина. Она была намного старше. Ей было больше 35 лет. Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, я был изнасилован", – рассказал Де Ла Хойя в интервью Los Angeles Times

"Эта штука до сих пор болит. Эта штука сидит глубоко внутри. И вы не знаете, что произойдет, когда она вырвется наружу. Вы просто надеетесь забыть обо всем", – добавил боксер

Де Ла Хойя в детстве и сейчас. Фото – Instagram

Отметим, что 11 сентября Де Ла Хойя выйдет в ринг впервые с 2008 года. Его соперником будет бывший чемпион UFC бразилец Витор Белфорт.

Де Ла Хойя по прозвищу Золотой мальчик – олимпийский чемпион-1992, чемпион мира среди профи. Также стал промоутером, основав компанию Golden Boy Promotions.

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